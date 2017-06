Vierde plek voor tafeltennisser Thijs Smit op Top 12 toernooi

Smit, die met het Enschedese Entac uitkomt in de tweede divisie, versloeg tijdens het toernooi meerdere spelers uit de eredivisie. Na een tweede plaats in de poule, waarin hij alleen verloor van de uiteindelijke winnaar Martijn de Vries, overleefde Smit de kwartfinales.

In de halve finales was Smit echter niet opgewassen tegen Jamshid Sedigh en verloor met 3-0. In de strijd om de derde plaats verloor de Enschedeër nipt met 3-2 van Emanuel Martins Ferreira.