Volleyballers Apollo 8 krijgen mooi bericht van de bond: 'Klein feestje gevierd'

BORNE - Een tiende plek op de ranglijst en dus degradatie naar de tweede divisie. Dat spookte de laatste weken door de hoofden bij de volleyballers van Ecare Apollo 8. Tot een paar dagen geleden. De heren kregen van de Nederlandse volleybalbond (Nevobo) te horen dat ze na de zomer toch in de eerste divisie mogen uitkomen. "Dat hebben we gevierd", aldus aanvoerder Rob Smienk (40).

Quote Het derde niveau van Nederland brengt een bepaalde uitstraling met zich mee en dat merken we Rob Smienk Door het inkrimpen van de eredivisie en de daarbij behorende versterkte degradatie, was de tiende plek van Apollo 8 afgelopen seizoen niet voldoende voor handhaving in de eerste divisie. Maar door het doorschuiven van het Nijmeegse VoCASA naar de Topdivisie kwam er plots een plekje vrij. "Wij hebben toen direct bij de bond aangegeven dat wij die plek zouden willen invullen. Helaas deed NVC uit Nieuwegein dat ook waardoor loting uitsluitsel moest geven. Gelukkig viel het dubbeltje voor ons de goede kant op."

Structuur

En dus speelt Apollo 8 volgend jaar niet in de tweede maar in de eerste divisie. Bang voor een herhaling van afgelopen seizoen is Smienk niet. "Het zal zeker niet gemakkelijk worden, maar we richten ons wederom op handhaving en bekijken van daaruit wat mogelijk is." Volgens de aanvoerder moet er wel het een en ander veranderen. "We zijn natuurlijk niet voor niets gedegradeerd. Daarom zijn we nu al druk bezig om de nodige structuur aan te brengen binnen de vereniging om bepaalde talenten aan ons te binden. We ervaren dat dat heel moeizaam gaat."

Kweekvijver

Smienk merkt op dat het elk jaar weer een flinke puzzel is om de eerste selectie rond te krijgen voor het nieuwe seizoen. "Dat komt mede doordat we met een paar regionale verenigingen in dezelfde vijver vissen." Zo maakt Jelle Clemens de overstap naar Set-Up'65 en hengelt ook het Hengelose Webton, waar Stefan Boermans naartoe gaat, de nodige talenten binnen. "Die talenten zijn schaars in de regio. En daarom zijn we ook zo blij dat we in de eerste divisie kunnen blijven spelen. Hoe hoger je speelt, hoe meer aantrekkingskracht je als vereniging heb op jonge spelers. Het derde niveau van Nederland brengt een bepaalde uitstraling met zich mee en dat merken we."

Nieuwe trainer