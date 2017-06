Volleybalster Wolt (19) blij met nieuwe stap: 'Was meteen overtuigd'

De uit Weerselo afkomstige Wolt kreeg donderdag te horen dat ze geslaagd is en dus volgend jaar de opleiding Fiscale Economie kan gaan volgen op de universiteit van Rotterdam. "Vorig jaar zakte ik en daarom kon ik bij Set-Up'65 nog een jaartje dicht bij huis volleyballen." Toch is volgens Wolt nu de tijd gekomen om een stap te maken. "In Ootmarsum was ik achter de zusjes Kirsten en Ilse Oude Luttikhuis de derde passerloper. Ik heb veel van ze geleerd, maar mijn nieuwe trainer heeft toegezegd dat ik bij Sliedrecht Sport een van de vier passerlopers ben. Dat klinkt al een stuk hoopvoller."

Volledig scherm Christie Wolt (oranje, links) probeert te blokken in de derby tegen Eurosped. © Christian van der Meij

Goed verhaal

Matt van Wezel, de trainer in kwestie, belde Wolt een paar maanden geleden met de vraag of de Weerselose bij Sliedrecht Sport wilde komen volleyballen. "Hij had meteen een goed verhaal met wat ze mij daar te bieden hebben. Er komt een nieuwe sporthal met daarin een krachtruimte en een fysio-ruimte. Nergens in Nederland hebben ze het zo goed voor elkaar als daar." Van Wezel en Wolt kennen elkaar van hun tijd bij Jong Oranje. "Matt is een hele rustige trainer die als het moet ook heel boos kan worden. Ik heb hele goede ervaringen met hem."

Oude bekende