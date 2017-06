Wat moet je weten over Wimbledon 2017?

Het is een vertrouwd beeld op het heilige gras in Londen. Serena Williams die na twee weken toptennis met een grote lach op het centre court de gouden schaal omhoog tilt. Al zeven keer mocht ze dat doen, en ook de laatste twee jaar was de Amerikaanse de beste. Maar aangezien de 23-voudig Grand Slam-winnares op het moment vooral druk is met babykamers en naaktfoto’s van haar bollende babybuik, zit dat er dit jaar niet in. De titel bij de vrouwen wordt dus hoe dan ook niet geprolongeerd.



Ook bij de mannen lijkt het erop dat we een andere winnaar krijgen. Trots als een pauw waren de Britten vorig jaar dat ‘hun’ Andy Murray het weer deed op Wimbledon. Maar als hij dit jaar de titel weer pakt zou dat als een verrassing komen. Op de laatste drie Grand Slam-toernooien was de halve finale op Roland Garros zijn beste resultaat. Op de Australian Open in januari strandde de Schot zelfs al in de vierde ronde.



En ook het grasseizoen begon niet voortvarend. Eerder deze maand verloor de nummer één van de wereldranglijst op het gras van Queen's in twee sets van 'lucky loser' Jordan Thompson, de nummer 90 van de wereld. ,,Het is een grote klap. Dit toernooi is altijd een goede voorbereiding geweest,’’ reageerde de Schot die beide keren dat hij Wimbledon won ook Queen's op zijn naam schreef. Na die opvallende verliespartij was de gifbeker nog niet leeg voor Murray. Dinsdag moest hij afzeggen voor een demonstratiepartij in Londen tegen Lucas Pouille vanwege een blessure aan zijn heup.