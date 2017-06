Wie geeft zichzelf een uniek verjaardagscadeau?

De Letse Ostapenko, die in de kwartfinale afrekende met Carolina Wozniacki, wordt op de dag van de halve finale twintig. Bacsinszky, die de Franse Kristina Mladenovic uitschakelde , is al wat jaartjes ouder; de Zwitserse viert donderdag haar 28ste verjaardag.

Voor de jeugdige Ostapenko is de halve eindstrijd in Parijs een unicum. Haar beste prestatie tijdens een Grand Slam was tot dusver het bereiken van de derde ronde van de Australian Open begin dit jaar. Bacsinszky heeft wat meer ervaring, zij bereikte in 2015 de halve finale van Wimbledon.