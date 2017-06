Wielerploeg Bardiani-CSF mag een maand niet koersen

Dat heeft de Internationale Wielrenunie UCI besloten omdat een dag voor de start van de Giro bekend werd dat de renners Stefano Pirazzi en Nicola Ruffoni bij een controle buiten de wedstrijden om werden betrapt op doping. Twee weken later bleek ook hun B-staal positief.

Bardiani-CSF is het niet eens met de beslissing en gaat in beroep bij het sporttribunaal CAS. De ploeg vindt dat het niet verantwoordelijk is voor de daden van ''dwaze mensen", zoals betrapte renners door de ploeg worden genoemd.