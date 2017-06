Wielrenner Wolsink wint klassieker Acht van Noordenveld

De Hengelose coureur won in Roden de massasprint door Benjamin Sydlik (tweede) terug te wijzen. Wolsink won de afgelopen periode al de Ronde van de Vijver in Hengelo en het criterium van Aalten. Een week geleden eindigde hij als vierde net naast het podium in de Ronde van de Kerspelen.

Vertrouwen

"Toen ik in de gaten had dat het hier een sprint zou kunnen worden, heb ik mijn ploeggenoten gevraagd om te proberen alles bijeen te houden. Mijn prestaties van de afgelopen tijd gaven vertrouwen, maar de benen voelden ook gewoon goed aan. Ik kon net even iets meer. Heel mooi dat ik dan die kans om te winnen ook met twee handen pak. Met dank aan de hele ploeg natuurlijk, want zonder hun steun had ik het niet gekund", aldus Wolsink.

Klassieker