Wimbledon wuift kritiek weg

Volgens verklaringen van de organisatie van het Londense grandslamtoernooi was de bewuste baan 18 goed speelbaar en kwam hulp aan de geblesseerde Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands op baan 17 binnen een minuut op gang. Dat meldde de Britse krant The Guardian.



Klachten over het gras waren afkomstig van de Franse tennisster Kristina Mladenovic, die gisteren na haar uitschakeling in de tweede ronde op baan 18 de ondergrond kraakte. ,,Ik ben alleen maar blij dat ik niet geblesseerd ben geraakt'', zei ze. Ze wilde na de eerste twee games eigenlijk niet meer verder spelen en ook haar Amerikaanse tegenstander Alison Riske vond de baan te riskant.



Mattek-Sands liep een zware knieblessure op baan 17 op. Ze gleed weg en stortte kermend van de pijn ter aarde, schreeuwend om hulp. Haar Roemeense opponente Sorana Cirstea vond dat het veel te lang duurde eer er medische hulp kwam. ,,Ze lag daar veel te lang op de grond.''