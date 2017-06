WK allround en WK sprint vanaf 2020 gecombineerd

Real aan hand van Ronaldo naar unieke ti­tel­pro­lon­ga­tie in Champions League

1:05 In een vooral in de eerste helft zinnenprikkelende finale heeft Real Madrid voor de twaalfde keer de belangrijkste Europese beker uit de historie gewonnen. In de finale werd Juventus met 4-1 verslagen. Real Madrid is ook de eerste club die de Champions League weet te prolongeren.