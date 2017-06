Wolters naar Dundee: 'Maar had zinnen gezet op ADO'

Randy Wolters had zaterdag graag met ADO tegen Lugdunum gespeeld. Maar een weerzien met de club waar hij ooit begon, zit er niet in. Wolters speelt de komende twee jaar voor het Schotse Dundee FC en trekt de deur die in Den Haag zo lang op een kier bleef staan definitief achter zich dicht. ,,Het is heel snel gegaan'', zegt de 27-jarige buitenspeler vanuit Schotland over de interesse die pas begin deze week concreet werd. ,,Ik had mijn zinnen gezet op ADO. Het voelde goed onder Jeffrey van As (manager voetbalzaken, red.) en trainer Fons Groenendijk, die ik ook privé goed ken. Het was mijn doel om nog een jaar onder hem te vlammen.''

Getikt

Omdat hij in januari voor het eerst vader wordt, had de Leidenaar een buitenlands avontuur eigenlijk al uit zijn hoofd gezet. Maar de aanbieding van Dundee FC, dat zich afgelopen seizoen handhaafde in de Schotse Premier League, kon hij niet laten lopen. ,,Hun trainer, Neil McCann, blijkt helemaal getikt van me. Ze hebben heel veel moeite gedaan om me te halen. Ze zien me hier als een major transfer. Dat is wel tof. Deze actie doe ik echt op instinct. Mijn moeder zei tegen me dat ik mijn gevoel moest volgen.'' En dus komt een langgekoesterde wens alsnog in vervulling. ,,Het was één van mijn dromen om nog een keer in het buitenland te voetballen. Engeland is mijn grootste droom, maar Schotland ligt daar niet ver vandaan. Het is een springplank, al moet ik het eerst hier maar eens laten zien. Ik ben er supertrots op dat ik deze stap kan maken. Daar ben ik Van As en Groenendijk ook dankbaar voor.''

Voetbalvader

Gezien zijn band met de technische leiding van ADO, valt het vertrek hem wel zwaar. ,,Jeffrey vindt het heel jammer. De trainer baalt ook, want hij had voor dit seizoen een plan met me. Maar als vriend en voetbalvader is hij ook trots op me. Hij heeft me altijd geadviseerde in mijn carrière en gunt me deze stap.''



Wolters werd vorig seizoen in de winterstop voor een half jaar gehuurd van Go Ahead Eagles en had het in Den Haag, waar hij een van de sfeermakers in de selectie was, vanaf dag één uitstekend naar zijn zin. ,,ADO is altijd mijn cluppie geweest. Ik had een goede band met de boys en supporters. Ik verlaat ADO met een dubbel gevoel. Ik had écht graag willen blijven. In april had de club al een bod en wij een tegenbod gedaan. Maar het duurde en duurde maar. Zonder al het gedoe bij ADO en al die ellende met de begroting had ik voor drie jaar in Den Haag getekend.''



En had hij zaterdag terug kunnen keren bij Lugdunum. ,,Daar baal ik wel van, want dat was voor mij wel een aparte wedstrijd geweest.''