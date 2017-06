Zieke Kristoff start niet meer in Dauphiné

't Peeske-Rekken: een wedstrijd die nooit gespeeld had mogen worden

10:36 VARSSEVELD - Vraagt de KNVB voetballers in het vervolg een mijnwerkershelm mee te nemen naar beslissingswedstrijden? Misschien wel, want het beslissingsduel tussen 't Peeske en Rekken (4-5) was donderdag een aanfluiting.