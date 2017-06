Aankomstplaatsen met herinneringen aan Knetemann en Van Bon

Luik

Na de tijdrit in Düsseldorf zal het peloton de volgende dag naar Luik trekken. De stad fungeerde al negen keer als aankomstplaats in de Tour. Onder meer in 1965 stond Luik op het programma. Daar finishte Rik van Looy solo, voor Arie den Hartog en Lucien Aimar. De Keizer van Herentals won in totaal negen Touretappes en eenmaal de groene trui. Ondanks het feit dat hij in de nadagen van zijn carrière moest opboksen tegen Eddy Merckx won hij 493 wedstrijden.

Station des Rousses

Sylvain Chavanel is al sinds 2001 een vertrouwd gezicht in de Tour. La Machine wordt deze week 38 en begint aan zijn zeventiende Tour, een evenaring van het record. Hij won tweemaal de prijs voor de superstrijdlust en drie etappes. Eentje daarvan behaalde hij op Station des Rousses in 2010, dit jaar aankomstplaats van de achtste etappe. Chavanel bleek de sterkste van een vroege vlucht en kreeg als bonus ook nog de gele trui om de schouders. Benieuwd of de veteraan dit jaar nog eenmaal kan schitteren in La Grande Boucle.

Pau

De aankomst der aankomsten. 67 keer was Pau al aankomstplaats in de Tour. Dit jaar eindigt de elfde etappe er. Zes keer was een Nederlander daar de snelste. In 1998 mocht Léon van Bon zijn armen in de lucht gooien. Hij klopte toen Jens Voigt en Massimiliano Lelli in een sprint met vier.



Het was voor Van Bon zijn eerste van twee ritoverwinningen in de Tour. Hij is tevens de laatste Nederlander die in Pau wist te winnen. Ook dit jaar is de etappe vlak. Zal Dylan Groenewegen zorgen voor een zevende Nederlandse overwinning ?