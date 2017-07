Bergen in zonder Nederlandse klassementsmannen

Lontje

Maar naar Nederlanders is het lang en vergeefs zoeken. Zij bemoeien zich in elk geval niet met het algemeen klassement. En dat is wennen, na de voorbije jaren. Vorig jaar stond Bauke Mollema lang op de tweede plaats, voor hij naar de elfde plaats duikelde. Twee jaar geleden eindigde Robert Gesink op de zesde plaats. Om Nederland weer massaal aan de Tourkoorts te krijgen, moet er een landgenoot ergens een lontje aansteken. ,,Ik vind het vervelend om toe te geven, maar ik kijk liever naar een Nederlander dan een buitenlander", zegt schrijver en wielerliefhebber Ronald Giphart. ,,Leuk, zo'n Froome, maar ik merk aan mezelf dat ik minder koortsig ben. Ontzettend kinderachtig, maar ik moet toegeven dat ik blij was dat ik de Duitser Marcel Kittel na zijn zege hoorde praten in perfect Nederlands."

Harde werkelijkheid

In de eerste bergetappe, afgelopen woensdag naar Planche des Belles Filles, konden de Tourvolgers wennen aan de harde werkelijkheid van dit jaar. Presentator en fietsfanaat Tijs van den Brink geeft toe dat hij even ietwat in de war was toen hij de groep favorieten bergop zag uitdunnen. ,,Ik zit toch te zoeken: waar zit Gesink? Maar die had het natuurlijk al bewust laten lopen. Ook Mollema ging na het werk voor Alberto Contador drie kilometer voor de top aan de kant. We zitten in een interbellum. Een onzekere overgangsfase van het strijden om het klassement naar het hopen op ritwinst."

Want een man als Gesink gaat deze Tour vol voor dagsucces. De etappes vandaag en morgen zijn bij uitstek geschikt voor de aanvallers. Ook Laurens ten Dam wil meespringen. Zij zouden de temperatuur kunnen laten stijgen, denkt baanwielrenster Elis Ligtlee. ,,Toen Tom Dumoulin in de Giro voor de eindzege aan het rijden was, zat ik met hartslag 180 voor de buis. Nu moet er nog wel iets gebeuren, wil ik echt mee gaan leven." Voorlopig is het multitasken voor de olympisch kampioene op de keirin in Rio de Janeiro. ,,Ik ben dan echt een vrouw. Ik kijk de Tour met een schuin oog, werk op mijn laptop, check dingen op mijn mobiel en doe dingen in het huis. Met een Nederlander voorop blijft ik écht zitten met mijn blik op de televisie gericht."

Frans woord

Chauvinisme mag dan een Frans woord zijn, Nederlanders kunnen er ook best wat van. Van den Brink: ,,Bij zo'n bloedsaaie vlakke etappe ga ik er tegenwoordig in de laatste 15 kilometer toch voor zitten nu wij Dylan Groenewegen hebben. Dan denk ik: kom op, dit is hét moment!" Giphart kan zijn gevoelens niet onderdrukken. ,,Het zou zomaar de saaiste Tour in jaren kunnen worden, zo zonder Nederlanders aan het front", zegt hij. ,,Er viel veel te genieten de laatste jaren. Normaal zou ik geconcentreerd voor de buis hangen, nu laat ik het soms lopen, hoor. Ik heb het druk en ga niet kijken naar wielrenners die 212 kilometer uit hun neus vreten."

Dat zal dit weekeinde niet het geval zijn. Spektakel wordt verwacht in de Jura. Maar toch klinkt er een zucht door de telefoonlijn. Giphart: ,,Het zijn allemaal nog weemoedige naweeën uit de tijd toen we met de Raleigh-ploeg van Peter Post alomtegenwoordig waren in de top van het wielrennen. In de Giro ging ik - als opportunist onder de opportunisten - er goed voor zitten met Dumoulin. Nu lijkt het weer even weg."



Van den Brink hoopt op een mooie strijd om de gele trui, maar ook op wonderbenen van Gesink. Een Nederlandse ritzege in een grote ronde, weet hij, daar kan een wielerliefhebber ook lang op teren. ,,Ik weet nog waar ik was toen Michael Boogerd in 2002 op La Plagne won. En vorig jaar vierde ik mijn verjaardag toen mijn dochter de kamer in kwam gelopen en riep: 'Papa, Gesink heeft gewonnen!'. Ik heb 's nachts heel die Vuelta-etappe teruggekeken en dat was prachtig. Dat wil ik nog wel een keer meemaken."