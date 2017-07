Bora nog niet klaar met kwestie-Sagan

De Slowaakse wereldkampioen Sagan werd dinsdag uit de Ronde van Frankrijk gezet nadat hij in volle sprint de Brit Mark Cavendish in de hekken had gereden. Bora wilde de straf van tafel hebben, omdat Sagan niet gehoord is alvorens de uitsluiting werd bekendgemaakt. De ploeg ging in beroep bij het internationaal sporttribunaal CAS, maar dat wees het protest af en zei dat Sagan niet terugkeert in de Tour.



,,In het belang van het team en onze sponsors waren we verplicht om alles te proberen om de uitsluiting ongedaan te maken. Hoe Peter dan in het peloton zou terugkeren, was een probleem voor de wielrenunie UCI geweest'', aldus Denk.



Sagan maakt eind deze maand zijn rentree in de Clásica San Sébastian of de Prudential Ride in Londen. De Ronde van Polen is ook nog een mogelijkheid.