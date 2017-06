Cataldo debuteert met contractverlenging in Tour

,,Ik houd van de stijl en het karakter van Dario'', zei Vinokoerov. ,,Hij is een echte vechter op de weg. Dario kan als meesterknecht fungeren van een kopman, maar zelf ook zijn verantwoordelijkheid pakken, zoals we een paar weken geleden in de Giro wel zagen.'' Cataldo eindigde als veertiende in de etappekoers door eigen land, op bijna 25 minuten van winnaar Tom Dumoulin.