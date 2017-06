'De bolletjestrui? Schrijf Robert Gesink maar op!'

Rob Harmeling, die in 1992 de Touretappe naar Bordeaux won, beveelt als expert van de Lezerstour de Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen zeker aan. "Die kan een etappe winnen."

Vorig jaar won Mark Cavendish nog vier sprint-etappes, maar zo'n alleenheerschappij verwacht Harmeling dit jaar niet. "We gaan in de sprints verschillende winnaars zien. Andere kandidaten zijn Marcel Kittel, André Greipel, Nacer Bouhanni, Alexander Kristoff, Greg van Avermaet, Mark Cavendish en Boasson Hagen. Het deelnemersveld is dit jaar in de breedte heel sterk. Voor elk type etappe heb je meerdere kandidaat-winnaars. Neem die ritten die iets te zwaar zijn voor de pure sprinters, daarvoor heb je mannen als Van Avermaet, Peter Sagan, John Degenkolb en Philippe Gilbert. Zij doen allemaal mee."

Een Nederlander zou volgens hem wel eens de eerste gele trui kunnen pakken. Jos van Emden won de afsluitende tijdrit in de Ronde van Italië en kan de proloog van de Tour winnen. "Maar vergis je niet", waarschuwt Harmeling, "vertienvoudig de stress van de Giro en je komt uit op de spanning in de Tour. De vraag is of Van Emden daar mee om kan gaan." Een andere kanshebber op de eerste gele trui is volgens hem Tony Martin. "Die rijdt bij de Tourstart in Düsseldorf een thuiswedstrijd."

Drie topfavorieten

Voor de eindzege ziet Harmeling drie favorieten: Froome, Quintana en Porte. "Ik verwacht dat Quintana deze Tour wint. Ik denk dat Froome zijn laatste Ronde van Frankrijk al gewonnen heeft. Hij is 32 jaar en zit nu op het punt dat hij nog top is, maar niet meer beter wordt. Vanaf 2018 zie ik hem sowieso geen eindzege meer boeken. Dit jaar kan ie dat nog wel. Naast Quintana en Froome noem ik Porte als kandidaat-winnaar. Hij rijdt in een ploeg met een gouden randje, BMC. Zijn teamgenoot Van Avermaet heeft al veel gewonnen en dat neemt de druk bij Porte weg."

"Achter het trio topfavorieten heb je een tweede lijn met renners die ver kunnen komen: Alberto Contador, Bauke Mollema, Romain Bardet, Thibaut Pinot, George Bennett en Thomas de Gendt. Als de topfavorieten te veel naar elkaar gaan kijken, kunnen renners als dezen profiteren."

Bennett rijdt voor de Nederlandse ploeg LottoNL-Jumbo. "Zijn teamgenoot Primoz Roglic zie ik ook wel verrassen." En Robert Gesink uit Varsseveld? "Hij zou zomaar de bolletjestrui kunnen pakken. Dan moet hij de Rasmussen-tactiek gebruiken, oftewel: aanvallen. Maar dan zonder gebruik van die rommel..." En het jongerenklassement? "Daarvoor tip ik Simon Yates."

Geen nieuwe ster

Een heel grote schok verwacht Harmeling deze Tour niet. "Er zal geen nieuwe ster opstaan. Maar, zoals aangegeven, of het nou de klassementsrenners, de heuvelspecialisten of de sprinters betreft, voor elk terrein heb je een breed scala aan renners. Favorieten, plus jongens die daar qua niveau vlak achter zitten. Het wordt een heel leuke Tour."

Doe mee aan onze GRATIS Lezerstour! Stel jouw team van 20 renners samen en maak kans op mooie prijzen!