'De wielerploegen met het meeste geld worden het laatst betrapt op doping'

Het opnemen van gele truidrager Froome in zijn ploeg voor de Lezerstour is vooralsnog één van de weinige goede keuzes van Manuel, want in de Prominententour - de subpoule met 16 bekende Tukkers - staat hij troosteloos onderaan.

Van de kansen van Froome op de eindzege is hij echter vrij overtuigd. "In de Giro d'Italia zag je dat Tom Dumoulin de winst nog bijna uit handen gaf, omdat ie in de bergen geen ploeggenoten om zich heen had. Daar heeft Froome geen last van." Hij haast zich erbij te zeggen dat hij van deze Tour de France nog niet veel heeft gezien. "Ik ben een nieuwe plaat aan het opnemen."

Dopinggebruik

Manuel neemt geen blad voor de mond. "Vaak eindigen de renners van de ploegen met het meeste geld bovenaan. En dat zijn ook de ploegen die vaak het laatst betrapt worden op doping, omdat ze het nieuwste van het nieuwste kunnen ontwikkelen." Hij heeft het nog niet gezegd, of hij bagatelliseert zijn eigen woorden alweer. "Ik kom uit de wereld van rock'-'n-roll, bij ons is het één en al doping."

Zelf kan ie in de Lezerstour ook wel wat prestatieverhogende middelen gebruiken, want Manuel staat onbedreigd laatste. Op 380 punten achterstand van de nummer 15. Jack Bauer, Sylvain Chavanel, Thomas Voeckler en onze eigen Bauke Mollema, Robert Gesink, Maurits Lammertink en Mike Teunissen; ze maken nog niet het verschil. "Ik heb alleen 'leu' geselecteerd die ik ken", verdedigt Manuel zich. "En ik heb het in vijf minuten ingevuld. Of ik er de volgende keer langer over nadenk? Nee. Ik heb ooit meegedaan aan tv-programma De Slimste Mens. Namen ze drie afleveringen achter elkaar op. Heb ik mezelf de laatste aflevering expres laten verliezen. Kom op, meedoen aan een spelletje moet niet op werk gaan lijken!"

Een nonchalante instelling of niet; hij ziet zichzelf nog wel degelijk verbeteren in de Lezerstour. "Ik heb de nodige klassementsmannen in mijn ploeg", refereert hij aan Froome, Geraint Thomas, Alberto Contador, Dan Martin, Richie Porte en Nairo Quintana. Het achterhalen van Wout Brama, de huidige nummer 1 in de Prominententour, lijkt echter een utopie. De geboren Almeloër en oud-speler van FC Twente staat circa 1.000 punten voor... "Niet erg als hij wint", vindt Manuel, "Wout heeft in z'n carrière immers nog niet zoveel gewonnen."

Verbaal kan Manuel wél met de besten mee. "Hoe mijn nieuwe plaat gaat heten? Don Quichot. Maar dan op z'n Twents: Donkiesjot."

