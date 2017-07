Dit is het excuus van wielerlegende Kuiper voor zijn een-na-laatste plaats

LezerstourENSCHEDE - Op de dag dat de NOS de herhaling uitzond van Andere Tijden Sport: 'De verloren Tour van Hennie Kuiper' , beleefde de wielrenner die in 1977 nét naast de eindzege in de Tour de France greep een treurige dag in de Lezerstour. "Mijn kleinkinderen doen het beter. En die zijn 0 en 4 jaar..."

Nee, het wil nog niet echt vlotten met de Twentse wielerlegende in het spel van De Twentsche Courant Tubantia. In de Prominententour, de subleague waairn 16 bekende Tukkers het tegen elkaar opnemen, eindigde hij in etappe 8 onderaan. Overall staat hij een-na-laatste: alleen cabaretier en muzikant André Manuel presteert slechter.

Pech, pech en nog eens pech

Kuiper heeft dan ook wel pech. Peter Sagan viel weg, maar die had dan ook bijna iedereen in z'n team. Dat gold niet voor Alejandro Valverde. En ook de Spanjaard zit in de formatie van Kuiper. Verder is de tweevoudig nummer twee in de Tour de France een fan van Fabio Aru, maar omdat diens teamgenoot Jakob Fuglsang in voorbereidingskoers Critérium du Dauphiné een betere indruk maakte, koos hij voor de Deen. Tijd voor een wissel? "Ik ben m'n wachtwoord kwijt..."

De prestaties van Aru, die zich heeft opgewerkt tot één van de grootste concurrenten van Christopher Froome, hebben Kuiper verbaasd. "Hij was goed hè? Op La Planche des Belles Filles. Je hoort nu wel mensen zeggen dat de andere favorieten hem lieten rijden. Maar toen Froome 'm wilde halen, zag je dat de groep-Contador dichter bij Froome kwam en Aru verder van Froome wegreed."

Stijgen met Aru en Latour

Eén ding is zeker: als ie z'n wachtwoord terug heeft, neemt ie Aru op in z'n ploeg. "En Pierre Latour", klinkt het beslist. De jonge Fransman eindigde in de etappe van zaterdag in de groep met de favorieten en dingt mee naar de witte trui, iets dat extra punten oplevert in de Lezerstour. Kuiper geeft de moed dan ook nog niet op: "Ik ga nog stijgen. Parijs is nog ver, hè?"

Ergens kan hij ook wel lachen om z'n belabberde prestaties tot dusverre. "Ik las dat de nummer 1 van de gehele Lezerstour een bestand op zijn computer heeft staan om uit te rekenen wat de beste balans is voor je ploeg. Nou, ik heb er geen studie van gemaakt hoor. Je vindt dat ik te weinig sprinters heb? Misschien wel ja. Maar Mark Cavendish had ik bewust niet. Die is ziek geweest voor de Tour begon. Hij is dan wel uitgevallen door een valpartij en een klap tegen de hekken. Maar vergis je niet: een Cavendish in goeden doen sprint door het midden en heeft een halve of hele fietslengte voorsprong op de rest! Dat Sagan is gediskwalificeerd na die valpartij, vind ik een te zware straf. Cavendish was al aan het vallen, toen hij Sagan raakte. Wijt je dat contact aan Sagan, dan hadden na diezelfde sprint Nacer Bouhanni en Arnaud Démare ook uit koers gehaald moeten worden."

'Alleen maar sprinters!'

Dat had Kuiper geen windeieren gelegd, want hij heeft geen van beide Franse sprinters in z'n ploeg. "Ik zit met mijn zonen ook in een subleague, met een man of 80. Mijn kleinkinderen van 4 en nog geen 1 jaar doen het beter. Die stonden een paar dagen geleden nog bovenaan, hadden zelfs al etappes gewonnen! Met het oog op de toekomst zit het dus wel goed, haha!". Al hoopt ie ze volgend jaar wel partij te bieden. Gekscherend: "Dan kies ik alleen maar sprinters!"

Bekijk hieronder de stand in de Prominententour na etappe 8.