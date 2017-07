Dramatische val maakt einde aan Tour voor Valverde

Een drama natuurlijk voor Valverde, die volgens kenners hoge ogen gooide voor een topklassering. De afgelopen vier jaar eindigde hij telkens in de top-10. Valverde won dit voorjaar voor de vierde keer Luik-Bastenaken-Luik en zelfs voor de vijfde keer de Waalse Pijl. Hij ging in de Tour van start als kopman samen met de Colombiaan Nairo Quintana.



Valverde was niet de enige die de strijd moest staken. Zijn landgenoot en voormalige ploeggenoot Jon Izagirre ging in precies dezelfde bocht onderuit. Bahrain-Merida moet dus verder zonder hun kopman voor het klassement. Izagirre won vorig jaar nog een bergrit in de Tour.