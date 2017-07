Duo Meulenkamp & Beulenkamp aan kop, dagwinnaar heeft hele top 10

LezerstourENSCHEDE - De eerste bergetappe in de Tour de France heeft voor flink wat verschuivingen gezorgd in het algemeen klassement in de Lezerstour. Martijn Meulenkamp uit Neede is de nieuwe nummer 1 met 1475 punten, gevolgd door Bert Beulenkamp uit Almelo met een totaalscore van 1471. Berto Evering uit Losser kukelde van plek 1 naar 8.

Meulenkamp bleef tot nu toe een beetje onder de radar, maar stond nooit echt ver achter de koplopers in de Lezerstour. Zijn team bestaat, op de tijdrijders Stefan Küng en Primoz Roglic na, uit allemaal sprinters en klimmers. Daardoor staat de Needenaar zowel in vlakke etappes als in het hooggebergte zijn mannetje.

Sterke klimmers

Dat laatste bleek op de dag van etappe 5 naar La Planche des Belles Filles. Ga maar na: Fabio Aru, Daniel Martin, Christopher Froome, Richie Porte, Romain Bardet, Simon Yates; Meulenkamp heeft de complete top 6. Verder eindigden ook zijn renners Alberto Contador (8e), Nairo Quintana (9e), Geraint Thomas (10e) en Pierre Latour (17e) hoog in de daguitslag. Samen in de Lezerstour 'slechts' goed voor plekje 487 in de daguitslag, maar met zijn prestaties in eerder etappes daarbij opgeteld voldoende voor de voorlopige koppositie.

Zijn bijna-naamgenoot Beulenkamp uit Almelo haakte aan, terwijl er ook een nieuwe nummer drie is: Jasper Eshuis uit Vriezenveen (1460 punten). De dagwinst ging woensdag naar Jop Vrerink uit Reutum. Die heeft de complete top 10 van de etappe in zijn ploeg: behalve over de beste negen klimmers van Meulenkamp beschikt Vrerink nog over Rigoberto Uran (7e).