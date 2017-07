Eindelijk spektakel verwacht in Jura-gebergte

Na twee vrij voorspelbare sprintetappes in de Tour de France, met de Duitser Marcel Kittel beide keren als winnaar, is het zaterdag weer de beurt aan de klassementsrenners en aanvallers. Tijdens de achtste etappe gaan de renners het gebergte van de Jura in.

Het is, na woensdag, de tweede bergrit voor de renners. De Italiaan Fabio Aru was de beste op La Planche des Belles Filles. Chris Froome eindigde woensdag als derde en pakte de gele trui. De kans dat vroege vluchters gaan strijden om de ritzege, is aanwezig. De verwachting is meer dat een renner als Thibaut Pinot, Stephen Cummings en Robert Gesink vandaag wint, dan een klassementsrenner als Aru, Porte of geletruidrager Froome.

De rit van zaterdag is 187,5 kilometer lang en gaat van Dole naar Station des Rousses. Zeven jaar geleden was Les Rousses voor het laatst aankomstplaats in de Tour. De Fransman Sylvain Chavanel zegevierde toen in de zevende rit en kreeg de gele leiderstrui in handen.