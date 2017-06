'Er zit genoeg ruimte tussen de Giro en de Tour; Quintana kan gewoon winnen'

"De Dauphiné gezien? Froome reed in die koers geen sterke tijdrit, hè? Romain Bardet ook niet. Maar goed, in de Tour de France heb je dit jaar niet veel tijdritkilometers. Dat is een voordeel voor de pure klimmers."

Geef Hennie Kuiper de kans en hij praat zo een dag vol over de komende editie van La Grande Boucle. Over de topfavoriet is hij glashelder: "Drievoudig winnaar Chris Froome. Maar ik vind hem niet zo onaantastbaar als voorheen." Of de Brit de ronde voor de vierde keer kan winnen, ligt volgens de in Noord Deurningen geboren Kuiper deels aan de manier van koersen van zijn concurrenten. "Froome rijdt op wattage. Dat wil zeggen: hij weet precies welk vermogen hij moet trappen om een bepaald resultaat te behalen. Als één van zijn concurrenten in de bergen demarreert, weet Froome al welk tempo hij moet aanhouden om aan de top als eerste boven te komen. Maar als zijn concurrenten de ene na de andere aanval plaatsen, kán dat voor Froome te veel worden."

Fuglsang en Contador

Het lijstje met concurrenten van Froome is groot. Kuiper: “Nairo Quintana heeft de Ronde van Italië al gereden, maar er zit genoeg tijd tussen die ronde en de Tour. Hij is dus zeker een kanshebber. Dat geldt ook voor de Astana’s. Normaal gesproken is Fabio Aru in die ploeg de kopman, maar ik kies nu voor Jakob Fuglsang. Die maakte een erg sterke indruk in het Critérium du Dauphiné. Quintana’s teamgenoot Alejandro Valverde rijdt het hele jaar al heel goed. De manier waarop hij Luik-Bastenaken-Luik won, was indrukwekkend. Hij is 37, maar daar was in het voorjaar niet veel van te merken. Toch zal hij het moeilijk krijgen met beklimmingen die langer zijn dan 15 kilometer en bergen hoger dan 1.500 meter. Alberto Contador is een groot kampioen, met hem moet je altijd rekening houden. Zijn slechte tijdrit in de Dauphiné zal Bardet geen moraal hebben gegeven, maar wellicht groeit die nog toe naar zijn topvorm. En vlak Richie Porte niet uit. Ook hij is een kanshebber voor de eindzege.”

Een renner die volgens Kuiper kan verrassen, is Rafal Majka van BORA-hansgrohe. “Die ploeg is al het hele jaar bezig met de Tour de France. Majka kan ver komen in het algemeen klassement, maar kan óók een etappe pakken. Ik zou hem erbij nemen in m’n ploeg.”

Groenewegen

Bij de sprinters steken er volgens Kuiper twee bovenuit: Peter Sagan en Marcel Kittel. "Ik weet niet wat er in de Ronde van Italië met André Greipel aan de hand was, maar normaal gesproken is ook hij een zekerheidje in de massasprints. Over Mark Cavendish heb ik meer twijfels; hij heeft de Ziekte van Pfeiffer gehad. Verder zijn er heel wat sprinters die ‘kort’ kunnen eindigen in een etappe: Alexander Kristoff, Sonny Colbrelli, Michael Matthews en de Fransen Bryan Coquard, Arnaud Démare en Nacer Bouhanni. En natuurlijke onze eigen Dylan Groenewegen. Die kan op een goeie dag de andere sprinters er allemaal op leggen.”

Zelf kiest Kuiper, na flink wat wikken en wegen, niet voor de Nederlander. Maar desondanks is met Groenewegen de landgenoot genoemd van wie Kuiper het meest verwacht. "Robert Gesink heeft aangegeven voor etappezeges te gaan. Dan moet ie al drie à vier keer meezitten in een vlucht om punten te pakken in de Lezerstour. Nee, dan ga ik liever voor klassementsrenners. Die komen vaak samen met een groepje als eerste boven in de bergetappes."

Verrassingen

Om de Lezerstour te winnen, is het ook handig net die ene renner te hebben die een ander niet heeft. "Iemand die tien dagen in de gele trui rijdt. Tony Gallopin is zo'n renner. Dat kan een ideale joker voor je ploeg zijn. En als je nog een plekje over hebt, zou ik Diego Ulissi er bij nemen. LottoNL-Jumbo heeft met Primoz Roglic een goede kandidaat. Die kan de proloog (eerste etappe, red.) winnen en omdat hij ook redelijk kan klimmen, zou hij zomaar eens een tijdje in de gele trui rond kunnen rijden."

De 20 renners van Hennie Kuiper

André Greipel, Romain Bardet, Esteban Chaves, Alberto Contador, Fabio Felline, Marcel Kittel, Christopher Froome, Jakob Fuglsang, Rafal Majka, Michael Matthews, Louis Meintjes, Simon Yates, Richie Porte, Nairo Quintana, Peter Sagan, Greg van Avermaet, Alejandro Valverde, Warren Barguil, Alexander Kristoff en Primoz Roglic.