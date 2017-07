Froome: Heerlijk gevoel om weer in het geel te rijden

Vijf dagen is de Tour de France onderweg en de grote favoriet op de eindzege heeft de gele trui al te pakken. Chris Froome finishte op La Planche des Belles Filles als derde en neemt de leiderstrui over van Geraint Thomas, die zakt naar plaats twee.

,,Het is een geweldig gevoel om weer in het geel te mogen rijden", zegt de kopman van Team Sky. ,,Maar laten we niet vergeten dat de Tour pas is begonnen. Alles ligt nog open en de verschillen zijn nog erg klein.De organisatie zal krijgen waar ze op hoopte: een spannende strijd. De Tour is nog lang niet voorbij."

Met name ritwinnaar Fabio Aru had indruk gemaakt op de Brit. ,,Hij heeft erg sterk gereden en bewezen dat hij iemand is om rekening mee te houden."

De Tourwinnaar van 2013, 2015 en 2016 hoopt dat de kracht van Team Sky in zijn voordeel gaat spelen. ,,We staan nu eerste en tweede in het klassement. Dat brengt ons in een geweldige positie. De hele ploeg was erg sterk vandaag, ze hebben me perfect uit de problemen gehouden. We hebben sinds de eerste dag de gele trui, maar ik denk niet dat wij elke dag de koers moeten controleren. Vandaag deed BMC (Porte, red.) dat, morgen zullen de ploegen van de sprinters het weer doen.''