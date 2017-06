Froome verlengt contract bij Sky met drie seizoenen

Froome had nog een contract tot en met dit jaar. Hij blijft nu tot en met 2020 bij Sky. ,,Dit was een makkelijke beslissing'', zei Froome (32). ,,Voor mij voelt het team als mijn thuis.''



Froome roemt de stabiliteit in en rond de ploeg. ,,Mede daardoor is onze samenwerking succesvol. Je kunt je als coureur volledig op je werk concentreren en op het winnen van wedstrijden. Onze overwinningen in de Tour vormen een groot deel van de teamhistorie. Ik kijk ernaar uit om nu onderdeel te zijn van de toekomst van Team Sky.''