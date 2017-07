Gesink kán het, tijd verliezen

Hij was er klaar mee. Na de achthonderdvierenzeventigste vraag over hoeveel tijd hij de volgende etappes van plan was te verliezen, verscheen er een donderwolkje boven het hoofd van Robert Gesink. Elke keer dezelfde vraag - het hing hem de keel uit. Ja, hij ging nog wel meer tijd verliezen. En nee, hij had geen zin om er morgen en overmorgen weer over te praten.

Zo.

Het was in de eerste dagen best een leuke running gag (vond ik): je afvragen hoe en wanneer Robert Gesink in zijn remmen zou knijpen. Ik zag voor me hoe hij halverwege de etappe zou afstappen om een biertje te drinken op een terrasje met een leuke serveerster. Ik stelde me voor hoe hij ’s morgens nog een uurtje langer op zijn bed bleef liggen en de start zou missen.

Ik hoopte dat hij een etappe zou rijden op een oude damesfiets met een roestige bel. En ik vroeg me ook af of hij het wel zou kunnen, zomaar tijd verliezen. Gesink wringt zijn lichaam zijn hele carrière al uit als een tube mayonaise: het liefst peurt hij er elke dag alles uit – tot het laatste korstje hardgeworden mayo aan toe.

Maar na vijf etappes is de conclusie duidelijk: hij kán het, expres tijd verliezen. Weliswaar niet door te stoppen voor een ijsje, maar toch. Het vreemde is dat er links en rechts nu kritiek doorsijpelt op zijn plan. Hij liet zomaar zijn klassement lopen - dat kon toch zeker niet? Ik kreeg gisteren zelfs mailtjes dat ik Gesink harder moest aanpakken. Welnu, dat ga ik dan ook precies niet doen.

Gesink heeft al vijf keer in de top 10 van een grote ronde gereden. Ik vraag me af of hij het een zesde keer zou kunnen, maar zelfs áls het hem zou lukken om zesde of zevende te worden, wat voegt dat dan toe aan zijn carrière? Hij heeft de keuze gemaakt om het anders te doen. Hij pikt in deze Tour zijn dagen uit. Dat is moeilijk genoeg omdat driekwart van het peloton hetzelfde idee heeft, maar daarom niet onmogelijk. Hij won vorig jaar al een etappe in de Vuelta op dezelfde manier.

Of het hem lukt weet ik niet. Maar ik juich het idee wel toe. In grote rondes krijgen vluchters steeds meer kansen in de bergen - voornamelijk omdat de klassementsrenners steeds minder geïnteresseerd zijn in ritzeges. Het is een gok omdat alles goed moet vallen, maar dat geldt net zozeer voor een goed klassement rijden.

Dus wat mij betreft blijft Gesink lekker tijd verliezen in de luwte van het peloton. IJsje eten, damesfietsje pakken. Tomtiedomtiedom. De laatste week is nog ver weg. En voor wie per se Nederlandse renners voor het klassement wil zien rijden: dikke pech.

De Giro d’Italia is al geweest.

