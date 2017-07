Groenewegen voor eerste sprintkans: Wordt gekkenhuis

Wielrenner Dylan Groenewegen verwacht zondag ,,een gekkenhuis'' in de slotfase van de eerste echte etappe in de Tour de France, van Düsseldorf naar Luik. Het parcours is op het lijf geschreven voor de sprinters. ,,Ik kijk er naar uit'', zei Groenewegen kort voor de start in de Duitse stad.