Hardwerkende Ten Dam neemt Matthews niets kwalijk

Laurens ten Dam reed vandaag de hele dag hard op kop in dienst van Michael Matthews, zijn ploeggenoot bij Team Sunweb. De derde etappe van de Tour de France was een van de ritten die de Australiër op het lijf geschreven was, maar Matthews moest in de sprint buigen voor Peter Sagan, de wereldkampioen.

,,Jammer'', zei Ten Dam. ,,Net geklopt worden door Sagan is zuur, maar zeker geen schande. Hij schoot nog uit zijn pedaal, hoorde ik.'' En, lachend: ,,Dat had hij wel wat meer mogen doen van mij.''

Ten Dam, bezig aan zijn negende Ronde van Frankrijk, voelt zich in ieder geval goed. ,,Ik denk dat we 160, 170 kilometer op kop hebben gereden. Het ging lekker, we hadden het goed onder controle. We hebben er alles aan gedaan, denk ik. Er waren drie ritten aangestipt voor Michael: vandaag, de rit naar Rodez, en de dag erna. Als het voor hem is, is het alles voor een.''

Voorlopig is Ten Dam wel de Nederlander met de meeste tv-minuten. ,,Dit is de eerste keer dat ik op deze manier koers in de Tour, maar het is wel leuk de ronde van deze kant eens te zien. In de bergen zal het qua tv-minuten wel veranderen, denk ik. Al moet ik wel zorgen dat ik voor dat terrein goed ben, dus nu niet te veel energie meer verspelen. Dat ik een goed klassement kan rijden, weet ik al. Nu nog een keer proberen een rit te winnen.''