Hengelose ook na uitsluiting Sagan dagwinnaar

De rappe Fransman van Direct Energie zit bij lang niet elke deelnemer aan de Lezerstour in de ploeg, maar spurtte in de ontregelde massasprint in Vittel naar een knappe vijfde plaats. Brand beschikt over de complete top 5 van de etappe, want haar team bevat ook de namen Arnaud Démare, Alexander Kristoff, André Griepel en Nacer Bouhanni.

Vijf is sowieso het geluksgetal voor de Hengelose, want ook het bovenste kwintet in het algemeen klassement is terug te vinden in haar formatie. Geraint Thomas, Christopher Froome, Michael Matthews, Edvald Boasson Hagen en Pierre Latour; Brand heeft ze allemaal. Latour is bovendien de drager van de witte trui, terwijl Matthews (7e) en Hagen (11) hoog eindigden in de etappe; ook allemaal goed voor de nodige extra punten. Even was het nog spannend of ze met de dagzege aan de haal zou gaan, omdat na de diskwalificatie van Peter Sagan een herberekening moest worden gedaan. Nu het dagklassement definitief is, is het zeker: Brand is deze dinsdag de beste van de 14.347 deelnemers aan de Lezerstour.