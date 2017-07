Hengelose slaat toe in Lezerstour, nieuwe stand nog niet definitief

De rappe Fransman van Direct Energie zit bij lang niet elke deelnemer aan de Lezerstour in de ploeg, maar spurtte in de ontregelde massasprint in Vittel naar een knappe vijfde plaats plaats. Brand beschikt over de complete top 5 van de etappe, want haar team bevat ook de namen Arnaud Démare, Alexander Kristoff, André Griepel en Nacer Bouhanni.

Vijf is sowieso het geluksgetal voor de Hengelose, want ook het bovenste kwintet in het algemeen klassement is terug te vinden in haar formatie. Geraint Thomas, Christopher Froome, Michael Matthews, Edvald Boasson Hagen en Pierre Latour; Brand heeft ze allemaal. Latour is bovendien de drager van de witte trui, terwijl Matthews (7e) en Hagen (11) hoog eindigden in de etappe; ook allemaal goed voor de nodige extra punten. Met 325 punten laat zij daarmee Tom Roode uit Oldenzaal (316 punten) en Harrie Borggreve uit Tubbergen (305) punten van dagzege af.

Nieuwkomers in top 3

Berto Evering uit Losser blijft de onbedreigde nummer één in het algemeen klassement. Hij staat nu op 1182 punten. Maar op plaats twee en drie zijn twee nieuwkomers te vinden. En zoals het al bijna de hele Lezerstour gaat, zijn het de vrouwen die toeslaan. Leonie Kuiphuis uit Albergen is de nieuwe nummer twee met 1143 punten, op de voet gevolgd door gemeentegenoot Kim Ophof uit Mander (1140 punten).

Update 19:00 uur