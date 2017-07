Jan Raas ziet Van der Schueren glunderen vanuit volgwagen

Het Belgische team debuteert dit jaar met een wildcard in de Tour. Het was voor Raas, vroeger jarenlang de baas van Van der Schueren, reden zijn oude makker eens op te zoeken. ,,Jan heeft net zo genoten als ik'', vertelde de glunderende Belg, die zijn Franse renner Yoann Offredo met de Amerikaan Taylor Phinney tot een kilometer voor de streep in Luik op kop had zien rijden.

,,Nee, Jan en ik wisten dat ze gepakt zouden worden, maar dan nog was het een fantastische dag voor onze ploeg. Onze sponsors komen hier uit de buurt, die hadden een groot feest langs het parcours en zagen een van hun renners voorop voorbij rijden'', keek Van der Schueren tevreden terug. ,,We pakken meteen de prijs van de strijdlust en staan dus op het podium. Het doel is een ritzege.'' Of de komst van Raas, die na zijn vertrek uit de wielersport niet meer met de media praat, zijn renners vooruit had geholpen, dacht Van der Schueren niet. ,,Die jonge gasten kennen hem niet, ze moesten googelen.''