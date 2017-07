Kenner heeft opvallende verklaring voor falen in Lezerstour

LezerstourENSCHEDE - Hij is samen met Hennie Kuiper één van de twee experts die zich aan de Lezerstour van De Twentsche Courant Tubantia verbonden heeft. Maar het is te hopen dat niet veel deelnemers naar Rob Harmeling hebben geluisterd: hij bakt er nog niet veel van.

Harmeling neemt het tegen 15 andere bekende Tukkers op in de Prominententour. Tussen de turnsters, een hoteldirecteur, weerman en voetbalprofs is de oud-wielrenner terug te vinden op een teleurstellende 13e plek. Opvallend: twee andere oud-renners staan nóg lager. Hennie Kuiper is de nummer 14, Joost Posthuma staat voorlaatste. Kirsten Wild presteert lekker met een derde notering.

"In pooltjes eindig ik altijd ergens onderaan", biecht Harmeling op. Om daar aan toe te voegen: "Maar ik doe dan ook niet aan de Lezerstour mee om te winnen."

Hè, wat zeg je nou?!

"Ik ben niet prestatiegericht. Tenminste, niet in de Lezerstour. Mijn team is gebaseerd op hoop. Ik heb me laten vertellen dat er zelfs computerprogramma's zijn die uitrekenen wat op voorhand de beste ploeg zou zijn voor een Tourpoule. Daar doe ik niet aan mee. Weet je? Ik ben zelfs twee jongens vergeten op te nemen in mijn ploeg. Maurits Lammertink en Jos van Emden hadden er ook nog in gemoeten. Met die twee erbij had ik mogelijk nóg minder punten gehad dan nu het geval is. Hoewel Van Emden natuurlijk wel punten pakte in de tijdrit."

Maar dan heb je als expert dus alle deelnemers het bos ingestuurd?

"Ach, weet je? Ik vind het supergaaf hoe fanatiek iedereen is met die Lezerstour. Om eerlijk te zijn houd ik er wel van dat de buitenstaanders een oud-wielrenner verslaan. Door dit soort spelletjes gaat die hele Tour de France nóg meer leven. Da's toch mooi? En ja, het klopt dat je met 20 renners waarvan je hoopt dat ze goed gaan presteren geen spelletje wint. Maar ik heb bijvoorbeeld wel Arnaud Démare er maandag ingezet. En die won vandaag!"

Je hebt ook grote namen in je team. Hebben er simpelweg niet een paar gefaald?

"Philippe Gilbert blijkt toch niet zo in vorm als ik dacht. Dus ja, daar heb ik een fout gemaakt. Primoz Roglic? Tja, die ging onderuit in de tijdrit. Een blunder van zijn ploeg LottoNL-Jumbo. Die liet haar renners op veel te gladde banden fietsen! Als Max Verstappen die in de regen rijdt op slicks (banden voor droog weer, red.)."

Ga je ondanks alles nog klimmen in de Prominententour?

"Nou ja, ik zet Lammertink en Van Emden er dus nog in. En dan hoop ik dus dat die voor Nederlands succes zorgen! Wie ik eruit haal? Nog geen idee. Peter Sagan is gediskwalificeerd, dus die kan ik sowieso inwisselen. Al hoor ik ook geluiden dat het besluit om hem uit de koers te halen wordt teruggedraaid. Dat mag officieel niet, maar wie weet wat er vanavond nog allemaal gebeurt... De onverwachte gebeurtenissen in de Tour de France vind ik het mooist. Vooraf denk je dat een koers op een bepaalde manier gaat verloren. Maar dan gebeurt er wat en liggen de kaarten opeens toch weer anders. Alejandro Valverde die geblesseerd uitvalt, nu dat gedoe met Sagan. Ik vind het heel intrigerend om te zien hoe die ontwikkelingen de koers bepalen."

Tot slot: bezorgt Robert Gesink jouw Tourploeg én Nederland woensdag succes?

"Dat denk ik niet. Ik verwacht niet dat de klassementsrenners in die bergetappe een groepje laten lopen.

Hoe heb jij vandaag gescoord in de Lezerstour? Bekijk het hier!

Bekijk hieronder de stand in de Prominententour na etappe 4.