Klassement Tourspel op zijn kop na chaotische vierde etappe

Welke renner pakte gisteren de meeste punten?

Nadat alle stofwolken waren opgetrokken, was daar Arnaud Démare die juichend over de eindstreep kwam in Vittel. Deelnemers van het AD Tourspel die de Fransman in hun team hebben, hebben ook alle reden tot juichen. Met de etappewinst én het overnemen van de groene trui verzamelde Démare 54 punten. Fors meer dan Michael Matthews, die met 38 punten wederom tweede werd in het dagklassement. Alexander Kristoff volgt op de derde plek met 37 punten.