Knaven: Aru niet gevaarlijker dan de rest

,,Met name zondag wordt het een serieuze dag met de Grand Colombier en de Mont du Chat, twee lastige bergen. Ik denk dat iedereen wil aanvallen om verschillen uit te bouwen'', voorspelde Knaven. ,,De beklimming van La Planche gaf wel een indicatie van hoe goed iemand is, of minder in vorm. Maar je kunt niet zeggen dat Aru nu op basis van zijn zege op La Planche een gevaarlijkere kandidaat is dan de rest. Alles zit heel dicht bij elkaar. Het kan alle kanten op. Nairo Quintana is nog lastig in te schatten, die reed de Giro voor het klassement omdat hij denkt dat het een goede voorbereiding is op de Tour. Zo kun je voor alles een uitleg geven. Misschien pakt het goed uit. Wij zouden het nooit doen met onze kopman. Als je echt voor het klassement rijdt in de Giro, mag je geen dag verzaken. Dat is mentaal zwaar, en wordt het nog meer als je ook nog verliest.''