Leezer in de lappenmand na val

Tom Leezer is niet ongeschonden uit de tweede etappe van de Tour de France gekomen. De Nederlandse wielrenner van LottoNL-Jumbo was vandaag op weg naar Luik betrokken bij de massale valpartij, op ongeveer 30 kilometer van de finish. Robert Gesink leek daar ook bij betrokken, maar werd alleen opgehouden door de val en ging zelf niet onderuit.

,,Gesink is niet gevallen en is in orde'', meldt LottoNL-Jumbo. ,,Leezer heeft de etappe uitgereden en wordt nu onderzocht door onze medische staf.''

Hoe belangrijk Leezer voor de ploeg is bewees Robert Gesink, die onmiddellijk zijn fiets wilde afstaan. ,,Tom hebben we nodig in de sprint. Daarom wilde ik hem mijn fiets geven, maar de ploegleiders waren er snel bij.'' Gesink reed terug naar het peloton in een groepje met de eveneens gevallen Chris Froome. ,,Die zat aardig in de stress, hij was behoorlijk gehavend en had bijna geen broek meer aan.''

Ondertussen verdween Leezer naar de Tourarts voor nader onderzoek. ,,Ik vreesde even dat het klaar was, maar hij kon gelukkig verder'', vertelde ploegleider Frans Maassen. ,,Hij heeft een tik gehad tegen zijn rechterscheenbeen, er zou een scheurtje in kunnen zitten.''