LeMond: Straf Sagan veel te fors

,,Peter is een agressieve coureur, maar dit heeft hij niet verdiend'', aldus de Amerikaan. ,,Sagan reed Cavendish namelijk niet met opzet de hekken in.''

,,Er gebeuren wel meer dingen in de Tour die niet door de beugel kunnen, maar zelden worden de daders zo hard aangepakt'', vervolgde LeMond. ,,Een eindsprint brengt altijd risico's met zich mee. Als je voorop ligt probeer je de deur dicht te gooien. Cavendish koos voor een moeilijke weg, wat niet wegneemt dat de reactie van Sagan zwaar overdreven was. Maar dat was de straf ook.''