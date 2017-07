Lieke Wevers blij met geniale wissel

De gouden medaillewinnares op de Europese Spelen van 2015 is één van de 16 bekende Tukkers die meedoen aan de Prominententour. Daarin klautert ze als een ware berggeit omhoog. Want na de etappe van woensdag is ze gestegen van de vijfde plaats naar plek drie. Alleen Wout Brama (ex-FC Twente) en Tess von Piekartz (volleybalster Sm'Aesch Pfeffingen in Zwitserland) scoren beter. Die laatste zit na haar dagzege de voetbalprof op de hielen.

Sterker: van de negen klassementsrenners in haar ploeg pakte alleen Esteban Chaves geen punten voor haar. De andere acht wel. "Of ik er verstand van heb? Een bekende van me heeft me wel wat geholpen bij het invullen. Maar ik volg de Tour de France altijd graag. Ik heb goed gekeken welke teamsamenstelling het best zou zijn. Want ik wil winnen! Niet alleen de Prominententour, maar gewoon de hele Lezerstour. Dat lijkt me wel wat, zo'n mooie fiets. Wat?! Sta ik overall 2.084e? Oh jee, dat wist ik niet. Laat ik dan zeggen dat ik gewoon voor één eerste plek ga, die in de Prominententour!"