Massasprints in Tour: niet voor watjes

De eerste etappe in 1994 eiste meteen slachtoffers: in volle sprint botste Belgisch kampioen Wilfried Nelissen op een politieagent die foto's aan het maken was. Hij liep een hersenschudding op en zijn Tour zat er meteen op. Hij nam onder anderen Fabiano Fontanelli en Laurent Jalabert mee in zijn val. De Fransman liep verschillende breuken op en kon pas in oktober weer fietsen. De rit werd uiteindelijk gewonnen door Djamolidin Abdoezjaparov.



De valpartij had een enorme impact op de carrière van zowel Jalabert als Nelissen. Jalabert zei het echte sprinterswerk vaarwel en verlegde zijn doelen. Met succes: in 1995 won hij de Vuelta en de groene trui in de Tour. Daarnaast won hij ook nog twee keer de bolletjestrui in La Grande Boucle. Nelissen verging het heel wat minder. Hoewel hij in 1995 nog Belgisch kampioen werd was hij in 1996 alweer betrokken bij een zware valpartij. Hij werd nooit meer de oude en hing in 1998 zijn fiets aan de wilgen.