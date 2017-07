Met deze rekenformule grijpt Martijn uit Neede de macht in de Lezerstour

LezerstourNEEDE - Met alle respect voor die andere 14.346 deelnemers aan de Lezerstour: er zullen er weinig zó fanatiek zijn als Martijn Meulenkamp (41) uit Neede. Met wiskundige berekeningen, een renner als geheim wapen die 'gegarandeerd in de top 10 blijft' en vooraf ingeplande wissels laat hij niets aan het toeval over. En zie daar: hij staat bovenaan.

Op een bestandje op zijn computer heeft hij de puntentelling van het spel gezet, om te berekenen op welke manier hij de meeste punten kan verzamelen. "Ik heb de top 10 van het algemeen klassement nodig, plus de top 5 van het klassement voor de groene trui. Die vijftien leveren na afloop van de Tour extra punten op."

Rekenformule

Veertien van de vijftien heeft ie: alleen Rafal Majka, de nummer 10 van het algemeen klassement, ontbreekt. In de optiek van Meulenkamp had in plaats van de Pool de Spanjaard Alejandro Valverde in de top 10 moeten staan. Maar die viel al op dag 1 geblesseerd uit. "Hem heb ik meteen vervangen door Pierre Latour. Die doet mee voor de witte trui, voor de beste jongere. Als hij na elke etappe derde staat in dat klassement, betekent dat elke dag zes extra punten voor mij. Twintig etappes maal zes is 120 punten. Plus 30 punten voor het eindklassement is 150. Dan ben ik tevreden. Al moeten al mijn renners in principe 200 punten kunnen behalen. Dat moet voldoende zijn voor de winst." Voorlopig staat Latour zelfs tweede in het klassement voor de witte trui. Bonuspunten dus voor Meulenkamp.

Quote De top 10 voorspellen onmogelijk? Nee hoor Martijn Meulenkamp, koploper in de Lezerstour

Maar het is toch onmogelijk om de top 10 van de einduitslag van de Tour de France vooraf in te vullen? "Nee hoor. Je kunt van tevoren inschatten wie hoog gaan eindigen. Van de goede klassementsrenners heb ik enkel Majka en Jakob Fuglsang niet. Maar die zitten in mijn optiek qua niveau nét iets onder de renners die ik wél heb. Mijn geheime wapen is Geraint Thomas. Hem had ik van begin af aan in mijn team, veel andere deelnemers kozen hem nadat ie de tijdrit won. Ik verwachtte dat hij toen top 10 zou rijden. In die top 10 blijkt ie de hele Tour staan."

En wat als die ziek wordt of een bot breekt? "Natuurlijk kan er altijd iemand uitvallen. Ook daar heb ik aan gedacht: op voorhand wilde ik één wissel achter de hand houden voor onvoorziene gebeurtenissen."

Transfers vooraf gepland

Ook voor zijn andere twee transfers - iedere deelnemer aan de Lezerstour mag tot en met de laatste rustdag drie keer wisselen - heeft hij al vóór aanvang van de Tour de France een plan bedacht. "De bedoeling was dat ik voor de eerste bergetappe tijdrijder Stefan Küng zou vervangen door klimmer Romain Bardet. Dat liep even anders, want Peter Sagan werd gediskwalificeerd. Daarom heb ik Küng in m'n ploeg gelaten en Bardet 'gebracht' voor Sagan."

Voor zijn derde transfer heeft hij ook al een idee, maar hij wil zijn concurrenten niet wijzer maken dan ze zijn. De formaties van zijn rivalen kent hij uit zijn hoofd. "Ik leef ontzettend mee. Eentje in de top 10 heeft nog helemaal niet gewisseld. Misschien is die op vakantie. Of het is een bewuste keuze."

Sluipt er dan toch een beetje angst in bij de Needenaar, die de route naar succes als een wiskundige heeft berekend? "Nee, op deze manier moet ik mijn concurrenten achter mij kunnen houden." En mocht het op voor hem onverklaarbare wijze toch misgaan, dan kan Meulenkamp altijd nog hopen dat hij elders een prijs wint. "Ik doe nog aan zeven andere Tourspelletjes mee."

De huidige ploeg van Martijn Meulenkamp

Christopher Froome, Geraint Thomas, Richie Porte, Nairo Quintana, Pierre Latour, Alberto Contador, Fabio Aru, Daniel Martin, Stefan Küng, Simon Yates, Primoz Roglic, Sonny Colbrelli, Romain Bardet, Michael Matthews, Alexander Kristoff, Marcel Kittel, André Greipel, Nacer Bouhanni, Arnaud Démare en Dylan Groenewegen.’