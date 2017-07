Minnaard geniet: Dit circus, het voelt als een snoepwinkel

TourdebuutHet was de spreekwoordelijke snoepwinkel voor Marco Minnaard, de 28-jarige Zeeuw in dienst van het Belgische Wanty die vandaag debuteerde in de Tour de France.

,,Het was superlastig, ik heb echt afgezien'', vertelde hij na de tijdrit van 14 kilometer door Düsseldorf. Maar genoten had hij ook, ondanks de pijn. ,, Natuurlijk, dit is een droom die uitkomt.''

Minnaard hoefde niet naar de zogenoemde hotseat waar de snelste renner tot dan moet plaatsnemen. De net voor hem als eerste gestarte Fransman Élie Gesbert was al sneller geweest. ,,Ik heb al wel grote koersen gereden'', vertelde hij bij de teambus. ,,Maar vooral alles eromheen is anders. Neem alleen al de dagen voor de start: de drukte, de pers, de briefing. Je maakt deel uit van een circus. Het voelt niet als werk, meer inderdaad dat ik in een snoepwinkel ben beland.''

Minnaard belandde in de Tour omdat zijn ploeg Wanty een wildcard had gekregen. ,,Dat zorgde voor wel wat spanning voordat de Tourselectie bekend was. Toen ik erbij zat gaf dat rust. Maar het laatste uur voordat ik hier moest vertrekken was ik behoorlijk zenuwachtig. Ik heb zo veel mogelijk proberen te doen alsof het een normale koers was.''