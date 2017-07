Nattigheid wacht op snelle mannen in Düsseldorf

Martin kent in Primoz Roglic, Stefan Küng en Jos van Emden zijn de grootste belagers. Alle drie tijdrijders hebben dit seizoen bewezen dat de tijdrit hun grootste wapen is. Roglic (Lotto-Jumbo) won drie van zijn laatste vier races tegen de klok, de Zwitser Küng werd tweede achter Rohan Dennis in de tijdrit in de Ronde van Zwitserland en Van Emden kende zijn grootste succes door de afsluitende rit in de Giro d'Italia te winnen.



De eerste renner die van het schavot gaat om 15.15 uur is Elie Gesbert van Fortuneo-Vital Concept. Topfavoriet Chris Froome is de laatste die start. Hij passeert rond 18.45 uur de finishstreep.