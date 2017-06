Nog geen Tourstress bij Twentse debutant Lammertink

Hij staat voor zijn debuut in de grootste wielerwedstrijd van de wereld, maar van kriebels of zenuwen is niets te bespeuren bij Maurits Lammertink (26). Drie dagen voor de start van de Tour de France in Düsseldorf zit de renner uit Harbrinkhoek ontspannen aan de bar van een trendy restaurant in de haven van de Duitse stad. Zijn ploeg Katusha heeft zojuist de negen Tourrenners geïntroduceerd voor de internationale wielerpers. ,,Morgen (vandaag, red.) is de presentatie van alle renners in de stad. Misschien dat het dan wat meer begint te leven bij mij. Of als ik zaterdag op het startpodium van de proloog sta’’, zegt Lammertink vrij koeltjes.

Zijn eerste Tourervaringen? ,,Dat de koffie in ons hotel erg duur is, haha. Mijn vrouw en zoontje hebben me gisteren weggebracht en toen hebben we nog wat gedronken. Ik moest zes euro voor een bakkie betalen. En zo bijzonder was de koffie niet eens…’’

Eerder deze week pakte hij zijn koffer in. Het was, zegt Lammertink, alsof hij naar iedere willekeurige koers ging. ,,Natuurlijk is de Tour veel groter, maar uiteindelijk is het een wedstrijd zoals alle andere wedstrijden. Zo bekijk ik het. Het enige verschil is dat ik mijn eigen kussen heb meegenomen. In Frankrijk weet je het met de hotelvoorzieningen maar nooit.’’

Ploeggenoten

Drie Duitsers, een Noor, Oostenrijker, Zwitser, een Kroaat en zijn Portugese ‘slaapie’ Tiago Machado zijn de komende weken zijn ploeggenoten. Een multinationaal gezelschap. Een meervoudig wereldkampioen tijdrijden (Tony Martin) en een sprinter met ritzeges in de Tour (Alexander Kristoff) rijden in hetzelfde shirt als de kleine debutant uit Twente. ,,Ja, dat is wel bijzonder. Maar vooral erg leuk, we hebben een mooie ploeg en ik kan het goed met die mannen vinden.’’

Katusha mikt in de Tour op dagsucces. Van natuurlijk de twee genoemde renners, maar wellicht ook van Lammertink. ,,De ploegleiding heeft me al vrij vroeg laten weten dat ze me in de Tour willen hebben voor de klimetappes. Ik voel geen enkele druk en er zijn ook geen verwachtingen, maar natuurlijk wil ik me laten zien. Ik heb een vrije rol, je zult me niet zien in de sprinttrein van Kristoff. Misschien dat ik twintig kilometer voor de streep eventjes op kop moet rijden, of wat bidonnen ga halen. Ik hoop in een goede ontsnapping mee te zitten, al is dat echt heel moeilijk in een World-Tourwedstrijd. Het niveau is ontzettend hoog en er wordt zo hard gereden. Daar ben ik overigens niet bang voor, ik weet dat het drie weken afzien wordt.’’