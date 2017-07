Ploeg van Sagan tekent protest aan tegen diskwalificatie

Sagan heeft volgens zijn ploeg verklaard dat hij de val niet heeft veroorzaakt. Hij is tijdens zijn sprint in zijn lijn gebleven en hij wist niet dat Cavendish achter hem reed. ,,Toen ik na afloop hoorde dat hij zo hard was gevallen, ben ik meteen naar hem toe gegaan. We zijn vrienden en collega's in het peloton. Ik hoop dat Mark snel hersteld'', aldus Sagan.



De ploeg zei eerder woensdagochtend bij de start een verklaring af te zullen leggen. Het is niet bekend of Sagan daar bij zal zijn.