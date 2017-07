Ritwinnaar Calmejane: Heb nog nooit zo afgezien

Met Robert Gesink iets meer dan een halve minuut achter zich werd de koploper in de achtste etappe in de slotkilometers nog geplaagd door krampen.

,,Ik heb wat kleiner geschakeld, zodat het me iets minder kracht kostte om de pedalen rond te krijgen'', vertelde Calmejane, die na afloop ook de bergtrui in ontvangst mocht nemen. ,,Ik heb nog nooit zo afgezien. Dit scenario had ik niet voorzien. Alleen aankomen, ook nog na een etappe waarin iedereen vanaf de eerste kilometer voluit is gegaan. Het is geweldig."