'Ritzege ondergeschikt aan klassement Contador'

Trek-Segafredo zet deze Tour de France volledig in op kopman Alberto Contador. Voor Bauke Mollema betekent dat na de Giro d’Italia een volledige andere rol in de ploeg.

Door Pim Bijl en Thomas Sijtsma

Bauke Mollema is knecht. Een nieuwe rol voor de Groninger die de laatste vijf jaar als kopman van start ging in de Tour de France. Zelf vindt Mollema het wel relaxed, zegt hij terwijl hij een tafel vol journalisten te woord staat in de tuin van zijn hotel.

Zijn knechtenrol betekent vooral dat Mollema (30) in het gebergte aan de zijde van zijn kopman Alberto Contador moet blijven. Voor eigen kansen rijden is uit den boze. ,,Alles moet wijken voor dat ene doel, het klassement van Contador. Een ritzege is daarin volledig ondergeschikt. Ik ben hier om hem zo goed mogelijk bij te staan."

Ontsnapping

Toch houdt Mollema een kleine slag onder de arm. ,,Natuurlijk kan het zo zijn dat later in de Tour een mannetje mee moet zitten in een ontsnapping, maar dat is van latere zorg."

Contador, de absolute kopman bij Trek-Segafredo, kon de voorbije jaren geen indruk maken in Frankrijk. Mollema denkt dat de Spanjaard op het lijstje met favorieten op de vierde plek komt.

,,Chris Froome is de topfavoriet. En daarna Richie Porte, als je ziet hoe verschrikkelijk hard hij al heel het seizoen rijdt. Dan heb je nog Nairo Quintana en daarna zou ik al snel Contador noemen. Het gevoel dat ik van hem krijg en hij vertrouwen dat hij uitstraalt de laatste week is goed."