Roglic: Ik nam iets te veel risico

Gallopin gaat lelijk op z'n snufferd in een bocht

18:39 De regen in Düsseldorf heeft vandaag voor vele valpartijen gezorgd tijdens de openingstijdrit in de Tour de France. Ook voormalig geletruidrager Tony Gallopin moest eraan geloven. Let op de mechanicien die te vroeg uit de - nog rijdende - auto stapt om Gallopin overeind te helpen.