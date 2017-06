Sagan heeft nog geen idee hoe het parcours eruit ziet

Peter Sagan is opnieuw de grote favoriet om de groene trui naar Parijs te brengen, al heeft de wereldkampioen zich duidelijk nog niet verdiept in het parcours van de Tour de France. ,,Wat mijn favoriete etappe is om te winnen? Ik heb geen idee. Ik weet eigenlijk alleen maar dat we met een tijdrit beginnen."