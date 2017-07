Sagan: Ik deed het niet met opzet

Zorgen om bloedende vinger van pechvogel Degenkolb

18:34 Niet alleen Mark Cavendish, maar ook John Degenkolb smakte in de tumultueze massasprint in de straten van Vittel hard tegen het afsfalt. Het van pijn vertrokken gezicht waarmee de snelle Duitser even later over de finish kwam, zorgt voor zorgen bij zijn ploeg Trek-Segafredo.