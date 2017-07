'Sta ik nog onder Wout Brama? Die moet ik voorbij!'

LezerstourENSCHEDE - De grote winnaar in de Prominententour op de eerste dag van de Tour de France is wethouder Eelco Eerenberg van Enschede. Hij gaat voorlopig aan kop. De verliezer van de dag is Heracles Almelo-speler Joey Pelupessy uit Nijverdal. Maar die belooft verbetering.

Eerenberg is de enige van de 16 bekende Tukkers in de subpoule die ritwinnaar Geraint Thomas in zijn ploeg heeft. Die keuze leverde hem liefst 70 punten op. Met een puntentotaal van 146 laat hij voorlopig Wout Brama (tweede, ex-FC Twente) en Chantal Westerhoff (derde, woordvoerster Politie Oost-Nederland) achter zich. "En dat terwijl die winst van Thomas voor mij een grote toevalstreffer is. Ik heb hem niet eens voor de tijdritten", vertelt hij. "Vandaag mikte ik vooral op Jos van Emden. Die won in de Giro d'Italia al een tijdrit en ik had hem de etappe vandaag erg gegund. Dat lukte niet, maar hij heeft het niet slecht gedaan."

De renner van LottoNL-Jumbo werd zevende en ook dat leverde Eerenberg de nodige punten op, evenals de prestaties van Thomas' teamgenoten Christopher Froome (6e) en Michal Kwiatkowski (8e). "Of deze dagzege een voorbode is voor meer successen? Parijs is nog ver! Wel denk ik dat mijn team redelijk allround is: ik heb verder nog renners voor de sprints en enkele berggeiten." Daar troeft hij voorlopig alle concurrenten, onder wie oud-wielrenners als Rob Harmeling, Joost Posthuma en Hennie Kuiper, mooi mee af." Kuiper staat voorlopig één na laatste. En is een inwoner van de gemeente waar Eerenberg bestuurder is. "Of ik nog tips voor hem heb? Nou, Hennie heeft zoveel verstand van wielrennen; die komt nog wel opzetten. Ik verwacht dat hij een diesel is die langzaam op gang komt."

Eenzaam onderaan

Iemand die ook nog warm moet draaien, is Heracles-speler Joey Pelupessy. Hij staat na de proloog in de Tour de France eenzaam onderaan in de prominententour. De Nijverdaller sprokkelde 48 puntjes bij elkaar, dankzij de prestaties van drie renners die veel van zijn concurrenten ook hebben: Froome, Marcel Kittel en Peter Sagan. "En ik heb nog wel gelezen dat de Tour met een tijdrit begon!", zegt hij. "Maar goed, van dat type renner heb ik er maar eentje..."

Tot overmaat van ramp viel één van zijn andere renners, Alejandro Valverde, geblesseerd uit. "Nee, dat meen je niet?! Ik heb vandaag niets van de Tour de France gezien. Wat heeft ie? Doet ie echt niet meer mee? Dan moet ik vanavond misschien de eerste van mijn drie wissels maar gaan toepassen. Morgen (zondag, red.) beginnen we bij Heracles weer met trainen. Dan kan ik vanavond op tv nog even al het nieuws rond de Tour de France volgen én Valverde vervangen. Thomas heeft nu geel? Dan kies ik die misschien wel. Maar dat weet ik nog niet zeker. Ik vind het leuk om zelf eerst informatie op te zoeken. Pas daarna beslis ik of ik Valverde inruil en - zo ja - door wie."

Of hij zich al zorgen maakt om het klassement in de Prominententour? "Nee, ik moet het hebben van de bergetappes. Ik heb de grote namen in mijn team. Zo'n tijdrit is leuk en aardig, maar de Tour wordt in de bergen beslist en de Lezerstour dus ook. Dan staan de echte werkers op. En daar moet ik het als voetballer ook van hebben, van werken. Wacht maar: in de bergen ga ik uitblinken. Ik wil in ieder geval Wout Brama voorbij. Die doet al jaren mee. Het zou toch leuk zijn dat ik als nieuweling hem kan verslaan?"

Weten hoe jij hebt gescoord in de Lezerstour? Bekijk het hier!

Bekijk hieronder de stand in de Prominententour.