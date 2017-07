Team Sunweb kijkt met half oog naar prestaties Sagan

Arndt, de Duitse sprintvoorbereider van de ploeg, kon na afloop van de rit niet vertellen wat precies mis ging. Hij keek geconcentreerd naar voren en bij het omkijken miste hij het duo Sinkeldam-Matthews in zijn wiel.



,,We zaten echt heel goed samen in de laatste kilometers'', zegt Arndt (25). ,,Het is een bevestiging van het feit dat ons team heel sterk is. Onze dagen komen nog. Bijvoorbeeld morgen, als je naar het routeboek kijkt, weet je vandaag niet echt een mogelijkheid was voor Matthews. Met de zware aankomst voor morgen is dat wel het geval.''