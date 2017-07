Tess uit Ootmarsum schreeuwt haar partner Kittel naar de zege

LezerstourENSCHEDE/LUIK – Ze was erbij in Luik. Deed zelfs een beetje mee. Volleybalster Tess von Piekartz uit Ootmarsum is de vriendin van topwielrenner Marcel Kittel. En die won zondag de Touretappe, voor de ogen van zijn partner die hem luid toejuichte.

“Ik heb flink lopen schreeuwen. Nou ja, aanmoedigen. Man, ik was nog zenuwachtiger dan wanneer ik zelf moet volleyballen!”, zegt een dolblije Tess von Piekartz vanuit Luik. De volleybalster van het Zwitserse Sm'Aesch Pfeffingen stond gisteren aan het eind van de middag vlakbij de finish. Voor haar ogen zag ze haar vriend de Fransman Arnaud Démare en de Duitser André Greipel aftroeven in de massasprint. “Ik ben direct naar hem toegegaan. Ik had kaartjes, zodat ik snel bij hem kon zijn. Hij heeft een dikke smakkerd gekregen en ik heb hem even gesproken. Hij wilde dit zó graag.”

Kittel werd vooraf al gezien als de grote favoriet voor etappe 2. Von Piekartz: “Er lag inderdaad een goede mogelijkheid voor Marcel. Dat hij het dan ook afmaakt en de Tour zó goed begint... Ja, daaruit tankt hij heel veel zelfvertrouwen. Erg fijn om te zien.”

Dubbel feest

De etappewinst van Kittel was om meerdere redenen prettig voor Von Piekartz. Ze is één van de 16 bekende Tukkers die meedoen aan de Lezerstour. Natuurlijk heeft ze Kittel in haar ploeg en mede daardoor staat ze nu bovenaan in de Prominententour, vlak boven Esther Hammink (directeur Theaterhotel Almelo) en Wout Brama (ex-FC Twente).

“Familieleden van mij hebben al vaker meegedaan aan de Lezerstour en zij hebben mij uitgelegd hoeveel sprinters, klassementsrenners en klimmers je in je ploeg op moet nemen. Daar heb ik heel goed naar geluisterd”, biecht ze op. “Welk aantal sprinters mij is geadviseerd? Circa acht.”

Ze heeft er zelfs negen, want naast Kittel zitten ook nog Peter Sagan, André Greipel, Dylan Groenewegen, Mark Cavendish, John Degenkolb, Michael Matthews, Alexander Kristoff en Arnaud Démare in haar ploeg. Die eindigden zondag allemaal in de top 20. “Ja, dat zijn allemaal concurrenten van Marcel. Maar die had ik als eerste in mijn ploeg, hoor!”

Volledig scherm De stand in de Prominententour na etappe 2. © Tubantia.nl